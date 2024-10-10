Сельчанин пытался расправиться с председателем колхоза на празднике «Дожинки»

По данным ведомства, 23 сентября текущего года пьяный 54-летний мужчина в парке отдыха деревни Великая Раевка во время празднования «Дожинок» достал из мусорки стеклянную бутылку, разбил ее и отправился на сцену, где в это время руководитель СПК вручал работникам награды.