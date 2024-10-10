Сельчанин пытался расправиться с председателем колхоза на празднике «Дожинки»

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Копыльского района, который на празднике «Дожинки» пытался напасть на руководителя сельскохозяйственного предприятия, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
По данным ведомства, 23 сентября текущего года пьяный 54-летний мужчина в парке отдыха деревни Великая Раевка во время празднования «Дожинок» достал из мусорки стеклянную бутылку, разбил ее и отправился на сцену, где в это время руководитель СПК вручал работникам награды.
«Подойдя к директору, обвиняемый попытался нанести ему удар разбитой бутылкой в область грудной клетки, однако потерпевший сумел предотвратить это», — сказали в Генпрокуратуре.
Присутствующие на празднике граждане схватили хулигана и до приезда сотрудников милиции удерживали его.
В результате директор колхоза получил небольшую рану пальца, которую отнесли к повреждениям, не повлекшим кратковременного расстройства здоровья или утраты трудоспособности.
Действия нападавшего были квалифицированы по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство). Сельчанину в качестве максимального наказания грозит до десяти лет лишения свободы. Прокурор при направлении дела в суд оставил обвиняемому прежнюю меру пресечения — нахождение под стражей.