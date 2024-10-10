Семь человек потерялись в лесах Витебской области за сутки

На линию 101 за сутки поступили три звонка о потерявшихся в лесах Полоцкого, Сенненского и Шумилинского районов.



Полоцкие спасатели 9 октября в 14.17 выехали на поиски двух пенсионеров, которые сами позвонили в МЧС и рассказали, что пошли за грибами и заблудились около д. Оболонье.



Двумя часами позже на аналогичный вызов отправились спасатели в Шумилинском районе. Около д. Клетчино потерялись мужчина 1981 года рождения и две пенсионерки — 1959 и 1947 годов рождения.



Поздно вечером того же дня сенненские спасатели выехали на поиски двух мужчин — 1997 и 2005 годов рождения. Они решили покататься на мотоциклах в лесу и заблудились.



Всем потерявшимся спасатели помогли выйти из леса, никому из них медицинская помощь не понадобилась.