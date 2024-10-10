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Хищник напал на женщин в Башкирии

В Башкирии, 8 октября, в селе Кусимовского рудника произошло нападение лисицы на двух женщин. Об этом сообщает газета «Абзелил».

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сначала лиса напала на 87-летнюю бабушку, которая сидела на скамейке, а потом на проходившую мимо 65-летнюю женщину, которая попыталась помочь бабушке, но сама получила множественные укусы. Мужчина из соседнего дома попытался отогнать лису с помощью звуков, а затем метлой. Очевидцы вызвали спасателей, и лису поймали.

Врач-эпидемиолог Гульгина Рамазанова из Аскаровской ЦРБ сообщила, что обследование покажет, была ли лиса бешеной. Признаки поведения животного уже вызывают подозрения на инфекцию. Рамазанова призывает всех, кто имел контакт с лисой, срочно обратиться к медикам для профилактических прививок, подчеркивая, что вирус бешенства проникает через микроскопические раны, и эффективного лечения от этой болезни не существует.