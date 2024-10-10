Хищник напал на женщин в Башкирии

Врач-эпидемиолог Гульгина Рамазанова из Аскаровской ЦРБ сообщила, что обследование покажет, была ли лиса бешеной. Признаки поведения животного уже вызывают подозрения на инфекцию. Рамазанова призывает всех, кто имел контакт с лисой, срочно обратиться к медикам для профилактических прививок, подчеркивая, что вирус бешенства проникает через микроскопические раны, и эффективного лечения от этой болезни не существует.