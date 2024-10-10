В воде Ордынского района Новосибирской области нашли мышьяк

— Подвозить воду стали на следующий день после того, как обнаружили мышьяк. Пробы сняли у нескольких скважин. Исследования показали, что пить и готовить еду на такой воде может быть опасно, но использовать её в быту, например, стирать этой водой, можно, — сообщил КП-Новосибирск первый заместитель главы Ордынского района Юрий Крауз.