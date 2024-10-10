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В воде Ордынского района Новосибирской области нашли мышьяк

Местным жителям организован подвоз воды.

Источник: AP 2023

В воде трёх населённых пунктов Ордынского района Новосибирской области нашли мышьяк. В администрации района корреспонденту КП-Новосибирск объяснили, что местных жителей на данный момент обеспечили чистой водой.

— Подвозить воду стали на следующий день после того, как обнаружили мышьяк. Пробы сняли у нескольких скважин. Исследования показали, что пить и готовить еду на такой воде может быть опасно, но использовать её в быту, например, стирать этой водой, можно, — сообщил КП-Новосибирск первый заместитель главы Ордынского района Юрий Крауз.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области также сообщили, что взяли пробу местной воды для исследования.

— Специалисты отобрали пробы с институтом геологии и геофизики СО РАН с целью установления причины появления мышьяка в местных подземных водах. Исследования будут проводиться с точки зрения геологических процессов, — прокомментировали КП-Новосибирск в Министерстве.

В администрации Ордынского района также отметили, что в дальнейшем планируется закупить оборудование для снижения или устранения концентрации мышьяка в воде. Таким приспособлением оборудуют образовательные организации муниципалитета.

Ранее КП-Новосибирск писала, что вода в селе Целинное Коченёвского района также была отравлена мышьяком. Суд обязал местную администрацию обеспечить жителей села безопасной водой.

экология