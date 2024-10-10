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Пропал еще в мае: в Башкирии исчез 30-летний мужчина

В Башкирии пропал русоволосый мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 30-летний Рамиль Хубитдинов из села Кузяново Ишимбайского района. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «БашРегионСпас».

Известно, что мужчина ушел из дома еще 29 мая. С тех пор его местонахождение и судьба остаются неизвестными, а связь с ним пропала.

Приметы мужчины — рост 185 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Всех, кому известно о его возможном местонахождении, просят звонить по номерам 8−937−3−102−112 или 112.

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