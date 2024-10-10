Пропал еще в мае: в Башкирии исчез 30-летний мужчина

В Башкирии пропал 30-летний Рамиль Хубитдинов из села Кузяново Ишимбайского района. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «БашРегионСпас».
Известно, что мужчина ушел из дома еще 29 мая. С тех пор его местонахождение и судьба остаются неизвестными, а связь с ним пропала.
Приметы мужчины — рост 185 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.
Всех, кому известно о его возможном местонахождении, просят звонить по номерам 8−937−3−102−112 или 112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.