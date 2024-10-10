Стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Новороссийске.
Авария произошла поздно вечером 9 октября на Анапском шоссе.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу, в результате аварии пострадал водитель «Фольксвагена».
По предварительным данным, виновником ДТП является водитель троллейбуса. Он не пропустил иномарку, двигавшуюся по Анапскому шоссе со стороны улицы Луначарского.
Уточняется, что в троллейбусе пассажиров не было.
Полиция работает над установлением всех обстоятельств аварии.
Ранее мы сообщили, что в Сочи во время ДТП с «Мерседесом» мопедисту оторвало руку. Водитель «Мерседеса» столкнулся с мопедом и уехал с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами.