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Стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Новороссийске

ДТП произошло на Анапском шоссе вечером 9 октября.

Стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Новороссийске.

Авария произошла поздно вечером 9 октября на Анапском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу, в результате аварии пострадал водитель «Фольксвагена».

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель троллейбуса. Он не пропустил иномарку, двигавшуюся по Анапскому шоссе со стороны улицы Луначарского.

Уточняется, что в троллейбусе пассажиров не было.

Полиция работает над установлением всех обстоятельств аварии.

Ранее мы сообщили, что в Сочи во время ДТП с «Мерседесом» мопедисту оторвало руку. Водитель «Мерседеса» столкнулся с мопедом и уехал с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами.