51 человек утонул на водоемах Ростовской области за купальный сезон

Добавим, всего летом в Ростовской области работали 96 пляжей и 132 места для купания. Также были обнаружены 83 необорудованных пляжа, где собирались отдыхающие. С людьми проводились беседы, были открыты 12 мобильных постов из числа добровольцев и спасателей.