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51 человек утонул на водоемах Ростовской области за купальный сезон

51 смертельный случай на воде зафиксировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На водоемах Ростовской области за купальный сезон произошел 51 смертельный случай, в том числе скончался один ребенок. Спасено было 15 человек, сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.

— Основные причины гибели на воде — купание в состоянии опьянения, несоблюдение мер безопасности и оставление детей без присмотра, — подчеркнули в ведомстве.

Также произошло три происшествия с участием маломерных судов. В этих случаях обошлось без пострадавших, отметили спасатели.

Добавим, всего летом в Ростовской области работали 96 пляжей и 132 места для купания. Также были обнаружены 83 необорудованных пляжа, где собирались отдыхающие. С людьми проводились беседы, были открыты 12 мобильных постов из числа добровольцев и спасателей.

несчастный случай