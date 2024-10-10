51 человек утонул на водоемах Ростовской области за купальный сезон

На водоемах Ростовской области за купальный сезон произошел 51 смертельный случай, в том числе скончался один ребенок. Спасено было 15 человек, сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.
— Основные причины гибели на воде — купание в состоянии опьянения, несоблюдение мер безопасности и оставление детей без присмотра, — подчеркнули в ведомстве.
Также произошло три происшествия с участием маломерных судов. В этих случаях обошлось без пострадавших, отметили спасатели.
Добавим, всего летом в Ростовской области работали 96 пляжей и 132 места для купания. Также были обнаружены 83 необорудованных пляжа, где собирались отдыхающие. С людьми проводились беседы, были открыты 12 мобильных постов из числа добровольцев и спасателей.