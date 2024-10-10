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Суд взыскал с бывшего главы села на Кубани 4 млн рублей ущерба

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила решение Динского районного суда без изменения и взыскала с бывшего главы села в Краснодарском крае ущерб почти в 4,2 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ответчик был главой Красносельского сельского поселения Динского района с 20 февраля 2008 года по 4 августа 2009. Занимая должность, мужчина выдавал поддельные дубликаты постановлений о предоставлении земельных участков. Из-за чиновника семь муниципальных участков были незаконно оформлены.

В возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении него было отказано в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Динской районный суд требования прокурора удовлетворил, но ответчик обратился с жалобой в апелляционную инстанцию. Однако судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение Динского районного суда сочла законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу.