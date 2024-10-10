Суд взыскал с бывшего главы села на Кубани 4 млн рублей ущерба

В возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении него было отказано в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Динской районный суд требования прокурора удовлетворил, но ответчик обратился с жалобой в апелляционную инстанцию. Однако судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение Динского районного суда сочла законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу.