«Аню могли вывезти на грузовике»: Со дня исчезновения ростовской студентки в Дагестане прошло ровно восемь месяцев

— Сегодня ровно восемь месяцев, как наша дочь пропала. Все сильнее ощущаем беспомощность. Словно уперлись в стену. Но мы не опустим руки, — говорит корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» Николай Цомартов.
«ДОВОЛЬНО БОЛЬШАЯ СЛЕПАЯ ЗОНА “.
Старшая дочь в многодетной семье исчезла в Каспийске 10 февраля. Аня вместе с родным братом участвовала в соревнованиях по тайскому боксу. После боя студентка третьего курса РЮИ МВД, забыв мобильный у брата, пошла на прогулку к морю. След девушки обрывается на территории ведомственного санатория, расположенного на берегу.
На пирсе здравницы Анна пробыла около часа. Это стало ясно благодаря записям с камер. А потом след девушки обрывается.
Водолазы и сотрудники МЧС изучили дно Каспия и береговую линию. Ничего, что указывало бы на то, что спортсменка — в воде, специалисты не нашли.
— По моим данным, одна из камер не работала, поэтому на территории была довольно большая «слепая зона». Аню могли хоть на грузовике вывезти и не быть замеченными камерами, — говорит отец Николай Цомартов.
МОГЛИ ПОХИТИТЬ И СПРЯТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Родители не исключают, что дочь могли похитить и спрятать за границей. Уже восемь месяцев Анна в федеральном розыске. Но, вероятней всего, будет объявлена и в международный розыск. Уже готовится соответствующий запрос.
Семья считает, что Анна может находиться где угодно, в том числе — в Арабских Эмиратах. На эту мысль Цомартовых навела фотография девушки в метро в Дубае. Снимок был сделан между станциями Burj khalifa и Business bay в августе. Автор фото прислала его Диане и Николаю. Родители, в свою очередь, передали информацию следователям.
Если Анну объявят в международный розыск и к делу подключат Интерпол, то тогда появится возможность изъять видеозаписи из метрополитена.
А еще один из криминалистов из Ростова внимательно изучил фото из метро.
«ДЕВУШКА В МЕТРО — И ЕСТЬ АНЯ».
— Криминалист опознал ее. Тщательно проанализировал снимок из ОАЭ, изучил видео с Аней, ее фото и сделал заключение, что с большей долей вероятности девушка в метро в Дубае — и есть Аня, — сказал Николай.
Семья по-прежнему готова заплатить за достоверную информацию о местонахождении дочери пять миллионов рублей или же 55 тысяч долларов. Если реальная помощь придет из-за рубежа, то тогда с человеком рассчитаются валюте.
Если Аню прячут где-то в России, то тогда расчет, скорее всего, пройдет в рублях.
Цомартовы гарантируют в случае необходимости полную анонимность тому, кто вернет Аню. Также семья готова подписать любое нотариальное соглашение.
Мама Анны молится за дочь каждый день. В одежду, которую Аня брала с собою в Дагестан, заворачивает иконки. Диана и Николай за восемь месяцев не утратили ни веру в то, что Анна жива, ни надежду ее вернуть.