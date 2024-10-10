«Аню могли вывезти на грузовике»: Со дня исчезновения ростовской студентки в Дагестане прошло ровно восемь месяцев

Семья считает, что Анна может находиться где угодно, в том числе — в Арабских Эмиратах. На эту мысль Цомартовых навела фотография девушки в метро в Дубае. Снимок был сделан между станциями Burj khalifa и Business bay в августе. Автор фото прислала его Диане и Николаю. Родители, в свою очередь, передали информацию следователям.