СК показал фото брачного афериста, который выманил у минчанки 47 тыс на лечение

Влюбленная минчанка вникала во все рассказы интернет-жениха, и окончательно поверила ему после короткой личной встречи. В ноябре 2023-го мужчина сказал, что отправляется в рейс, но переписка между ними обрела мрачный характер, сопровождалась фразами «мне недолго осталось» или «со мной все ясно и понятно», из-за чего минчанка была в постоянном стрессе. Манипулятор еще сильнее сгущал краски своим долгим молчанием. А когда вышел на связь рассказал, что попал в больницу из-за стремительно ухудшающегося самочувствия. Сказал, что не вернется на лечение в Беларусь и попросил денег на лечение якобы в Казахстане.