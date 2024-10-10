СК показал фото брачного афериста, который выманил у минчанки 47 тыс на лечение

В Минске расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении брачного афериста, выманившего у минчанки 47 тысяч рублей якобы на лечение, сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
История началась еще в октябре 2023-го, когда 45-летняя минчанка познакомилась онлайн с 30-летним мужчиной. Виртуальный возлюбленный рассказал о том, что семь лет он прослужил разведчиком в ГРУ, вырос без родителей, а сейчас у него диагностировали онкологию, из-за чего он потерял работу. Минчанин сообщал, что вынужден зарабатывать себе на дорогостоящее лечение постоянными рейсами на дальние расстояния, в перерывах между которыми проходит курсы химиотерапии.
Влюбленная минчанка вникала во все рассказы интернет-жениха, и окончательно поверила ему после короткой личной встречи. В ноябре 2023-го мужчина сказал, что отправляется в рейс, но переписка между ними обрела мрачный характер, сопровождалась фразами «мне недолго осталось» или «со мной все ясно и понятно», из-за чего минчанка была в постоянном стрессе. Манипулятор еще сильнее сгущал краски своим долгим молчанием. А когда вышел на связь рассказал, что попал в больницу из-за стремительно ухудшающегося самочувствия. Сказал, что не вернется на лечение в Беларусь и попросил денег на лечение якобы в Казахстане.
С января 2024-го минчанка стала регулярно пополнять банковские счета фигуранта под разными поводами: импортные лекарства, курс химиотерапии, реабилитация, платное медобслуживание. Прогнозы на выздоровление были неутешительными, хотя к тому моменту белоруска перевела на лечение более 32 тысяч белорусских рублей. Но «жених» попросил еще более крупную сумму на операцию. Минчанка же делала буквально все, чтобы спасти любимого: оформила несколько кредитов и займов, уговаривала жениха вернуться в Беларусь для продолжения лечения. А вот «любимый» мужчина все жаловался на жизнь и снова просил перечислить деньги.
Прозрела минчанка только в мае 2024 года, когда ей на телефон пришло СМС-сообщение от девушки, которая так же стала жертвой мошенника. Тогда жительница Минска и узнала, что в течении последних восьми лет ее кавалер заводил любовные отношения в интернете, чтобы выпрашивать деньги у своих подруг. В основном он врал про смертельную болезнь, потерю работы или серьезную жизненную ситуацию.
— Таких «будущих жен» у брачного афериста было несколько, в том числе на территории других государств, — прокомментировали в УСК.
Минчанка обратилась в милицию, и вскоре брачного афериста задержали. Однако следователю он выдал свою версию происходящего, что рассказывал знакомой по переписке о возможной болезни, а все иные детали его биографии были, по сути, правдой. И сказал, что не знал, что ему перечисляет деньги его знакомая, а был уверен, что такие большие суммы — начисление зарплаты.
При этом следователи узнали, что для прикрытия фигурант сделал фото с наградами в форме отца, который оказался жив. Как не было у него и смертельной болезни.
К слову, жертвы брачного афериста создали чат в мессенджере, где делились друг с другом опытом от знакомства с «интернет-возлюбленным». Каждая из них переводила деньги на лекарства и химиотерапию. Но вывести афериста на чистую воду девушки не смогли, тем временем он искал новых жертв.
В УСК подсчитали, что только за несколько месяцев минчанка перевела на помощь «умирающему» жениху свыше 47 тысяч белорусских рублей. Следователи считают, что такие «отношения» обвиняемый мог поддерживать со многими женщинами. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под стражей.
СК опубликовал фото афериста и устанавливает его причастность к совершению аналогичных преступлений. Граждане, пострадавшие от противоправных действий обвиняемого, могут обратиться в СК по телефонам (8017) 389 — 55 — 55 и (8044) 500 — 31 — 11.
Расследование продолжается.
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