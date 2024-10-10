В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшую 16-летнюю девушку

В Березниках Пермского края ищут 16-летнюю девушку, которая пропала две недели назад. Волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали, что 26 сентября Виктория Лесная не вернулась домой после учебы. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.