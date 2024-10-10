В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшую 16-летнюю девушку

В Березниках Пермского края ищут 16-летнюю девушку, которая пропала две недели назад. Волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали, что 26 сентября Виктория Лесная не вернулась домой после учебы. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, глаза карие прищуренные, волосы прямые светло-русые окрашенные. Особые приметы: на кисти левой руки имеется татуировка в виде знака «бесконечность», на правой руке — татуировка в виде сердца. Школьница была одета в черную демисезонную куртку, черные джинсы свободного кроя и кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС,