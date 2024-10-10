Выбегали босиком: что известно о смертельном пожаре в доме- «корабле» в Москве

— Я думаю, неосторожность — это первичная квалификация. Если дело действительно в проводке, ситуация будет больше похожа на халатность. То есть к ответственности могут привлечь управляющую компанию, которая ненадлежащим образом управляла домом. Тогда можно говорить о статье 293, — пояснил правозащитник.