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Выбегали босиком: что известно о смертельном пожаре в доме- «корабле» в Москве

Два человека погибли при пожаре, произошедшем в московском доме-«корабле» в четверг, 10 октября. В этом году дом уже горел. «Вечерняя Москва» собрала подробности этой трагедии и выяснила, почему дом на Большой Тульской улице называют «знаменитым».

Два человека погибли при пожаре, произошедшем в московском доме- «корабле» в четверг, 10 октября. В этом году дом уже горел. «Вечерняя Москва» собрала подробности этой трагедии и выяснила, почему дом на Большой Тульской улице называют «знаменитым».

Жильцы не могли выбраться из квартир

Пожар начался около 04:20 в четверг, 10 октября, в доме- «корабле» на Большой Тульской улице. Огонь охватил квартиру на шестом этаже, а еще через час перекинулся на соседние этажи. Общая площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

По информации Telegram-канала Shot, жильцы квартиры на шестом этаже оказались заблокированы в помещении из-за сильного задымления. Люди высовывались из окон и просили о помощи.

К 06:20 пожар полностью потушили. За это время из дома самостоятельно эвакуировались 80 жильцов, еще 14 человек спасли сотрудники МЧС. В квартире, где началось возгорание, нашли тела двух пенсионеров — мужчины и женщины.

Люди выбегали из дома босиком

В беседе с «Вечерней Москвой» очевидица рассказала, что при пожаре пострадали еще несколько человек. По ее словам, во время эвакуации люди в панике выбегали босиком на улицу.

— Было много неодетых людей, которые были порезаны осколками. Некоторые повыскакивали босиком, — вспоминает она.

Очевидица добавила, что во время пожара огонь охватил квартиры на пятом этаже в четвертом подъезде.

— Среди пострадавших ищу своих друзей, пока не выходят на связь. Жили на пятом этаже в четвертом подъезде, — добавила женщина.

Следователи проводят проверку

После ликвидации пожара на место происшествия прибыли следователи, они выясняют точную причину возгорания.

— По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и другие экспертизы. Ход проверки контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», — рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Управляющую компанию могут обвинить в халатности

За причинение смерти по неосторожности виновникам пожара грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. Он отметил, что в дальнейшем дело могут переквалифицировать по статье о халатности.

— Я думаю, неосторожность — это первичная квалификация. Если дело действительно в проводке, ситуация будет больше похожа на халатность. То есть к ответственности могут привлечь управляющую компанию, которая ненадлежащим образом управляла домом. Тогда можно говорить о статье 293, — пояснил правозащитник.

По его словам, такое преступление считается тяжким, поэтому виновникам будет грозить более серьезный срок.

— Если это повлекло смерть двух или более лиц, то ответственность уже более строгая: до семи лет лишения свободы, — заключил Багатурия.

Дом- «корабль» уже горел в начале года

В 2024 году в доме- «корабле» на Большой Тульской улице уже происходил пожар. Около 21:16 6 января возгорание произошло на одном из балконов, пламя охватило пять квадратных метров. Пожар удалось потушить.

— Принятыми мерами в 22:16 пожар ликвидирован. Произошло возгорание на балконе одной из квартир на 11-м этаже, — сообщали в МЧС.

В результате возгорания никто не пострадал, жителей дома не эвакуировали.

Почему здание называют домом- «кораблем»

Строительство дома на Большой Тульской улице началось в 1970-е годы, а завершилось в 1986 году. Его проектом занимались архитекторы Владимир Бабад и Всеволод Воскресенский.

Здание в стиле постмодернизма насчитывает 14 этажей и отличается необычной вытянутой формой и колоссальными размерами. Его длина составляет 400 метров, в то время как ширина — всего 15 метров. За это его прозвали домом- «кораблем» и «лежачим небоскребом». Местные жители сравнивали здание с длинным круизным лайнером.

Дом насчитывает 980 квартир, в том числе несколько двухуровневых — на 12-м и 14-м этажах. Примечательно, что когда в один конец дома переезжали первые жильцы, то вторая часть здания все еще строилась.