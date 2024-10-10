Выбегали босиком: что известно о смертельном пожаре в доме- «корабле» в Москве

Два человека погибли при пожаре, произошедшем в московском доме- «корабле» в четверг, 10 октября. В этом году дом уже горел. «Вечерняя Москва» собрала подробности этой трагедии и выяснила, почему дом на Большой Тульской улице называют «знаменитым».
Пожар начался около 04:20 в четверг, 10 октября, в доме- «корабле» на Большой Тульской улице. Огонь охватил квартиру на шестом этаже, а еще через час перекинулся на соседние этажи. Общая площадь возгорания составила 55 квадратных метров.
По информации Telegram-канала Shot, жильцы квартиры на шестом этаже оказались заблокированы в помещении из-за сильного задымления. Люди высовывались из окон и просили о помощи.
К 06:20 пожар полностью потушили. За это время из дома самостоятельно эвакуировались 80 жильцов, еще 14 человек спасли сотрудники МЧС. В квартире, где началось возгорание, нашли тела двух пенсионеров — мужчины и женщины.
В беседе с «Вечерней Москвой» очевидица рассказала, что при пожаре пострадали еще несколько человек. По ее словам, во время эвакуации люди в панике выбегали босиком на улицу.
— Было много неодетых людей, которые были порезаны осколками. Некоторые повыскакивали босиком, — вспоминает она.
Очевидица добавила, что во время пожара огонь охватил квартиры на пятом этаже в четвертом подъезде.
— Среди пострадавших ищу своих друзей, пока не выходят на связь. Жили на пятом этаже в четвертом подъезде, — добавила женщина.
После ликвидации пожара на место происшествия прибыли следователи, они выясняют точную причину возгорания.
— По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и другие экспертизы. Ход проверки контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», — рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
За причинение смерти по неосторожности виновникам пожара грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. Он отметил, что в дальнейшем дело могут переквалифицировать по статье о халатности.
— Я думаю, неосторожность — это первичная квалификация. Если дело действительно в проводке, ситуация будет больше похожа на халатность. То есть к ответственности могут привлечь управляющую компанию, которая ненадлежащим образом управляла домом. Тогда можно говорить о статье 293, — пояснил правозащитник.
По его словам, такое преступление считается тяжким, поэтому виновникам будет грозить более серьезный срок.
— Если это повлекло смерть двух или более лиц, то ответственность уже более строгая: до семи лет лишения свободы, — заключил Багатурия.
В 2024 году в доме- «корабле» на Большой Тульской улице уже происходил пожар. Около 21:16 6 января возгорание произошло на одном из балконов, пламя охватило пять квадратных метров. Пожар удалось потушить.
— Принятыми мерами в 22:16 пожар ликвидирован. Произошло возгорание на балконе одной из квартир на 11-м этаже, — сообщали в МЧС.
В результате возгорания никто не пострадал, жителей дома не эвакуировали.
Строительство дома на Большой Тульской улице началось в 1970-е годы, а завершилось в 1986 году. Его проектом занимались архитекторы Владимир Бабад и Всеволод Воскресенский.
Здание в стиле постмодернизма насчитывает 14 этажей и отличается необычной вытянутой формой и колоссальными размерами. Его длина составляет 400 метров, в то время как ширина — всего 15 метров. За это его прозвали домом- «кораблем» и «лежачим небоскребом». Местные жители сравнивали здание с длинным круизным лайнером.
Дом насчитывает 980 квартир, в том числе несколько двухуровневых — на 12-м и 14-м этажах. Примечательно, что когда в один конец дома переезжали первые жильцы, то вторая часть здания все еще строилась.