Облил горючкой жену и младенца. Житель Иркутской области сел на пожизненное за жестокое убийство

В Иркутской области мужчине ужесточили приговор с 24 лет тюрьмы строгого режима до пожизненного. Как сообщили КП- Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, все произошло еще в начале февраля 2022 года. Тогда пьяный мужчина поссорился с женой и облил ее горючим. В этот момент у нее на руках был пятимесячный сын.