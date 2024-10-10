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Облил горючкой жену и младенца. Житель Иркутской области сел на пожизненное за жестокое убийство

В Иркутской области муж облил горючкой жену с младенцем на руках.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области мужчине ужесточили приговор с 24 лет тюрьмы строгого режима до пожизненного. Как сообщили КП- Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, все произошло еще в начале февраля 2022 года. Тогда пьяный мужчина поссорился с женой и облил ее горючим. В этот момент у нее на руках был пятимесячный сын.

— В результате возгорания в доме погибли их сыновья в возрасте двух и четырех лет, находившиеся рядом с женщиной во время ссоры. Младший ребенок и 31-летняя потерпевшая были доставлены с ожогами в медицинское учреждение, где последняя спустя восемь месяцев скончалась. Расследование осуществлялось следственным комитетом при взаимодействии с полицией, — пояснили в ведомстве.

В первый раз решение суда не устроило гособвинителя. Была подана апелляция, и инстанция решила изменить меру пресечения на пожизненное заключение.