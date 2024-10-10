В Анапе эвакуировали 1,5 тысячи человек из школы из-за задымившегося телефона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Телефон ученика задымился из-за неисправного аккумулятора. Горения смартфона не было. При этом дети испугались.
Уроки в школе прервали. А учеников и сотрудников вывели из здания. Все обошлось без серьезных последствий.
«Используйте только исправную технику, не оставляйте смартфон на солнце, не кладите на батарею или другой источник тепла. Если устройство перегревается при зарядке, отключите его от сети», — напомнили в МЧС России.