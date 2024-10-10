В Ростове 18-летнего парня задержали за попытку диверсии на железной дороге

В Ростове-на-Дону 18-летнего новочеркасца заподозрили в попытке поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне. Задержание провели по горячим следам, сообщает пресс-служба УТ МВД по СКФО.
По данным ведомства, инцидент произошел на участке Локомотивстрой — Персиановка. Нарушитель пытался повредить систему регулирования светофоров. На месте нашли канистру с моторным маслом.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии сотрудников УФСБ был задержан 18-летний гражданин. Возбуждено дело по статье «Покушение на террористический акт» (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 205 УК РФ), — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
Подозреваемого взяли под стражу. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.