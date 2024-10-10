Полиция задержала создателей фейкового BlaBlaCar в Свердловской области

Задержанными оказались жители ЗАТО Лесной. По версии следствия, они создали бот в программе мгновенного обмена сообщениями, предназначенной для создания фишинговых (поддельных) ссылок на сайты, внешне схожих с BlaBlaCar и «Авито». Таким образом подозреваемые получали доступ к данным банковских карт потерпевших.
«Еще один задержанный привлек к указанной деятельности непосредственных исполнителей хищений, размещавших соответствующие объявления на оригинальном интернет-ресурсе BlaBlaCar, вступавших в коммуникацию с гражданами и направлявших им липовые ссылки на оплату. Кроме того, аферисты регистрировали доменные имена сайтов и осуществляли операции по переводу похищенных средств», — сказал Валерий Горелых.
Задержанных жителей Лесного подозревают в причастности к 34 эпизодам. Общее число потерпевших может составлять более 3 тыс. человек. Всех шестерых поместили под стражу. Прежде они не были судимы. По словам пресс-секретаря областного СКР Александра Шульги, возбуждено уголовное дело.