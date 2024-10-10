Полиция задержала создателей фейкового BlaBlaCar в Свердловской области

«Еще один задержанный привлек к указанной деятельности непосредственных исполнителей хищений, размещавших соответствующие объявления на оригинальном интернет-ресурсе BlaBlaCar, вступавших в коммуникацию с гражданами и направлявших им липовые ссылки на оплату. Кроме того, аферисты регистрировали доменные имена сайтов и осуществляли операции по переводу похищенных средств», — сказал Валерий Горелых.