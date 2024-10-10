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Парусник с четырьмя людьми опрокинулся на Волге в Самаре 10 октября

В Самаре спасатели отбуксировали опрокинувшийся на Волге напротив Ладьи парусник.

Источник: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В четверг, 10 октября, в Октябрьском районе Самары произошло ЧП на Волге напротив монумента «Ладья». При маневрировании опрокинулся парусник. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

«На борту маломерного парусного судна находились четыре человека. Троих подняли с воды на борт проходящего катера. Еще одного забрал спасательный катер. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась», — рассказали в пресс-службе.

В 11:41 на место происшествия прибыли спасатели. Аварийное судно отбуксировали с фарватера реки к берегу. В 12:00 спасательные работы были завершены.

Спасатели напоминают, что в осенний период при управлении маломерными судами нужно соблюдать особую осторожность.

На борту маломерного парусного судна находились четыре человека. предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.