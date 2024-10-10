Парусник с четырьмя людьми опрокинулся на Волге в Самаре 10 октября

В четверг, 10 октября, в Октябрьском районе Самары произошло ЧП на Волге напротив монумента «Ладья». При маневрировании опрокинулся парусник. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
«На борту маломерного парусного судна находились четыре человека. Троих подняли с воды на борт проходящего катера. Еще одного забрал спасательный катер. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась», — рассказали в пресс-службе.
В 11:41 на место происшествия прибыли спасатели. Аварийное судно отбуксировали с фарватера реки к берегу. В 12:00 спасательные работы были завершены.
Спасатели напоминают, что в осенний период при управлении маломерными судами нужно соблюдать особую осторожность.
На борту маломерного парусного судна находились четыре человека. предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.