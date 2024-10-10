В Магнитогорске автомобиль сбил 10-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу

Авария произошла вечером 9 октября в районе перекрёстка улиц Димитрова и Киевской. Происшествие попало на камеру видеорегистратора другого авто. На записи видно, что двое детей выбежали из-за остановившегося автобуса и рванули через дорогу в неположенном месте. Один из мальчиков бросился прямо наперерез ехавшей машине и оказался на её капоте. Ребёнка отбросило на обочину, легковушку же развернуло, и она врезалась в столб.