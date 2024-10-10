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В Магнитогорске автомобиль сбил 10-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу

Школьник рванул прямо под колёса ехавшей машины.

Женщина за рулём Kia Rio сбила 10-летнего мальчика, неожиданно выбежавшего прямо под колёса ехавшего авто в Магнитогорске. Об инциденте рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 9 октября в районе перекрёстка улиц Димитрова и Киевской. Происшествие попало на камеру видеорегистратора другого авто. На записи видно, что двое детей выбежали из-за остановившегося автобуса и рванули через дорогу в неположенном месте. Один из мальчиков бросился прямо наперерез ехавшей машине и оказался на её капоте. Ребёнка отбросило на обочину, легковушку же развернуло, и она врезалась в столб.

«Мальчик получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится административное расследование», — отметили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что полицейские проверят родителей школьника на предмет исполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и защите прав сына.