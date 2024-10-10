В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку

ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. На популярного в Узбекистане блогера Сардора Сафарбоева, обещавшего, что если у него родится дочь, он выбросит ребенка в мусорный ящик, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает местный телеканал Zamon.
Ранее в соцсетях появилось видео, где Сафарбоев, выступающий под псевдонимом Сардор-Гангстер, в своем видеоблоге заявил, что не хочет иметь дочерей и, если его жена родит девочку, он выбросит младенца в мусорный ящик. Видео вызвало широкий резонанс в Узбекистане, большинство пользователей осудили блогера. Позднее Сафарбоев записал видеообращение с извинениями.
«По данному факту в отношении блогера возбуждено уголовное дело по части второй статьи 140 УК Республики Узбекистан “Оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации”, ведется следствие», — говорится в сюжете телеканала.
Санкции статьи предусматривают штраф от 200 до 400 базовых расчетных величин (от 6 тысяч до 12 тысяч долларов) или обязательные общественные работы от 240 до 300 часов либо исправительные работы от одного года до двух лет.
У Сафарбоева в TikTok, который заблокирован в Узбекистане, свыше 700 тысяч подписчиков, в Instagram* —более 500 тысяч подписчиков.
*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.