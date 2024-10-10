«Лексус» сбил несовершеннолетнего пешехода в Хабаровске

Сегодня, 10 октября, в Хабаровске на улице Выборгской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 18:10 в районе дома № 82 улицы Выборгской автомобиль Lexus сбил пешехода. По предварительным данным, водитель совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
«Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя 2007 года рождения. Она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведутся необходимые следственные действия.