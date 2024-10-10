Харрисбург
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лексус» сбил несовершеннолетнего пешехода в Хабаровске

ДТП случилось на улице Выборгской.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 октября, в Хабаровске на улице Выборгской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В 18:10 в районе дома № 82 улицы Выборгской автомобиль Lexus сбил пешехода. По предварительным данным, водитель совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

«Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя 2007 года рождения. Она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведутся необходимые следственные действия.