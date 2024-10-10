Мужчина пропал в Алматы

Как сообщается в Instagram-аккаунте волонтеров Алматы Lider.kz, 9 октября около 07:30 на автомобиле Hyundai Genesis Ермек Жакипжанов выехал из дома и не вернулся.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района заведено розыскное дело.
«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — коротко сообщили в ведомстве.
Что делать, если пропал человек
На сайте «Электронного правительства» указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.