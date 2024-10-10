Замглавы АСВ Александр Попелюх арестован по уголовному делу

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Детали уголовного дела пока не приводятся. РБК писал, что на этой неделе в центральном московском офисе АСВ прошли следственные действия.