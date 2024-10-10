«Пошел с осколком бутылки на председателя». Сельчанин хотел расправиться с главой колхоза прямо на «Дожинках»

В Копыльском районе на «Дожинках» на председателя колхоза напал сельчанин, рассказали в службе информации прокуратуры Минской области.
Трагедией едва не закончились «Дожинки» в одном из хозяйств в деревне Великая Раевка на Копыльщине. В конце августа на сельском празднике 54-летний мужчина, будучи пьяным, достал из мусорки стеклянную бутылку, разбил ее и с «розочкой» направился на сцену, где глава сельхозпредприятия награждал лучших работников.
На сцене обвиняемый попытался нанести председателю колхоза в область груди травму разбитым горлышком бутылки с острыми краями. Потерпевший рукой отвел наносимый удар, а присутствующие сельчане задержали фигуранта и удерживали его до приезда милиции.
В итоге у председателя был порез на пальце правой руки, который отнесли к телесным повреждениям, не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья.
Напавшему инкриминируют умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся насилием с применением предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
До суда сельчанин останется под стражей.
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