«Пошел с осколком бутылки на председателя». Сельчанин хотел расправиться с главой колхоза прямо на «Дожинках»

Трагедией едва не закончились «Дожинки» в одном из хозяйств в деревне Великая Раевка на Копыльщине. В конце августа на сельском празднике 54-летний мужчина, будучи пьяным, достал из мусорки стеклянную бутылку, разбил ее и с «розочкой» направился на сцену, где глава сельхозпредприятия награждал лучших работников.