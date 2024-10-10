СМИ: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане

Как ранее писала газета Times of Israel, ЦАХАЛ разместила свои позиции рядом с миссией миротворцев на время сухопутной операции против «Хезболлы», подвергнув представителей ООН опасности. Как заявляли газете представители миссии, Израиль попросил миротворцев передислоцироваться, на что получил отказ. Пресс-служба «Хезболлы» сообщала, что отряд израильских военных в районе поселения Марун Ар-Рас использовал миротворцев ООН как живой щит.