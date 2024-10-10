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7-летний мальчик попал под колеса "Тойоты" в Братске

Прокуратура контролирует ход полицейской проверки
Источник: Комсомольская правда

В Братске школьник получил травмы в ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры области, авария произошла днем 9 октября на улице Хабарова северной столицы региона. 7-летний мальчик переходил дорогу, когда попал под колеса японской иномарки.

— Водитель автомобиля «Тойота СХ-Р» допустил наезд на 7-летнего мальчика, пересекающего проезжую часть. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — пояснили правоохранители.

Надзорное ведомство контролирует ход проверки, которую начали полицейские. При необходимости будут приняты меры. Также правоохранители напомнили, что родителям следует повторять с детьми правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заларинском районе женщину обязали вернуть потраченный сертификат материнского капитала.