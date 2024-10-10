В Братске школьник получил травмы в ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры области, авария произошла днем 9 октября на улице Хабарова северной столицы региона. 7-летний мальчик переходил дорогу, когда попал под колеса японской иномарки.