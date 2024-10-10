Омичу, который вышел из леса с наркотиками, грозит пожизненное заключение

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 18-летнего жителя Омска с крупной партией наркотических веществ. Молодой человек был пойман неподалеку от Сыропятского тракта на выходе из леса, где он извлек из тайника-закладки оптовую партию наркотиков. При обыске в его рюкзаке полицейские обнаружили сверток с порошком, который, согласно заключению эксперта, оказался производным N-метилэфедрона массой 925 граммов.
В ходе дальнейших следственных действий установлено, что задержанный организовал еще пять тайников на территории Центрального округа Омска, из которых полицейские изъяли дополнительно 597 граммов наркотиков. Оперативники выяснили, что молодой человек, учащийся одного из среднеспециальных учебных заведений, выполнял роль оптового курьера в наркобизнесе. Он нашел работу в популярном мессенджере, где получал задания от кураторов, фасовал наркотики на съемной квартире и передвигался по городу на общественном транспорте, доставляя опасные вещества в закладки.
Следственным отделом полиции № 9 УМВД России по городу Омску в отношении фигуранта возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах). Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
По ходатайству следователя судья Куйбышевского районного суда Омска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению других участников преступной сети и иных фактов их деятельности продолжаются.