Омичу, который вышел из леса с наркотиками, грозит пожизненное заключение

В ходе дальнейших следственных действий установлено, что задержанный организовал еще пять тайников на территории Центрального округа Омска, из которых полицейские изъяли дополнительно 597 граммов наркотиков. Оперативники выяснили, что молодой человек, учащийся одного из среднеспециальных учебных заведений, выполнял роль оптового курьера в наркобизнесе. Он нашел работу в популярном мессенджере, где получал задания от кураторов, фасовал наркотики на съемной квартире и передвигался по городу на общественном транспорте, доставляя опасные вещества в закладки.