В Самаре произошло массовое ДТП с участием троллейбуса на Московском шоссе

В Самаре в четверг, 10 октября, произошло массовое ДТП с участием троллейбуса, грузовой «Газели» и кроссовера. Авария случилась около 11:55 на Московском шоссе возле остановки «11-й микрорайон». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, 49-летний водитель «Газели» двигался по Московскому шоссе в направлении улицы 22 Партсъезда. Около остановки общественного транспорта он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус № 4, двигавшийся в попутном направлении. После этого в грузовик влетела иномарка Chery Tiggo. В результате ДТП все три транспортных средства получили механические повреждения.
К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и детали ДТП, проводится проверка.