В Самаре произошло массовое ДТП с участием троллейбуса на Московском шоссе

По данным сотрудников Госавтоинспекции, 49-летний водитель «Газели» двигался по Московскому шоссе в направлении улицы 22 Партсъезда. Около остановки общественного транспорта он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус № 4, двигавшийся в попутном направлении. После этого в грузовик влетела иномарка Chery Tiggo. В результате ДТП все три транспортных средства получили механические повреждения.