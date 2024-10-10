Суд оставил под домашним арестом профессора Воронежского госуниверситета Трещевского

В Ленинском райсуде Воронежа в четверг, 10 октября, продлили меру пресечения 76-летнему профессору ВГУ Юрию Трещевскому, который стал фигурантом уголовного дела о даче взятки по п. б ч. 3 ст. 291 УК РФ. Завкафедрой экономики и управления организациями пробудет под домашним арестом еще два месяца — до 14 декабря. Об этом передает корреспондент «КП — Воронеж» из зала суда.
Напомним, уголовное дело в отношении ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и профессора Юрия Трещевского было возбуждено 15 июня руководителем регионального СК Кириллом Левитом. По версии правоохранителей, именно завкафедрой передал 600 тысяч рублей профессору ВГТУ за диссертацию жены ректора Елены Ендовицкой, которую та якобы не писала.
Юрий Трещевский ранее пояснял в суде, что бежать от правосудия не собирается.
— Я никуда не собираюсь сбегать не потому, что пожилой. Вообще никуда не собирался бежать. А общаться с людьми мог и под домашним арестом. Мне не возбранялось.
Профессору запрещено выходить за пределы жилища, общаться по телефону и использовать интернет.