В Молдавии прокуратура проводит обыски по делу о подкупе избирателей

Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока «Победа» Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока «Победа» среди допущенных к выборам кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральной гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата.