Легковушка в Речице выехала на тротуар и сбила женщину

ДТП произошло 9 октября около 16.10. Водитель «Киа Кларус» на ул. Гомельской при повороте налево не уступил дорогу «Фольксвагену Джетта». Чтобы избежать столкновения, водитель «Фольксвагена» выехал на тротуар, где сбил 31-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Речицкой ЦРБ.



В тот же день еще один пешеход пострадал в Мозыре. Ранним утром женщина-водитель на автомобиле «Ниссан Кашкай», двигаясь по ул. Шоссейной, наехала на 55-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. С травмами пострадавшую доставили в больницу.



В областной ГАИ призывают всех водителей быть внимательными за рулем. «При совершении любого маневра — разворота, поворота налево или направо, перестроения — водитель обязан убедиться, что его действия будут безопасны и не создадут опасности для участников дорожного движения. И пешеходы должны четко понимать, что, прежде чем пересечь проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности выхода, посмотрев по сторонам», — напомнили в ГАИ.