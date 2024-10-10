Косметолог в Астане вводила клиентам просроченные филлеры

«Осуждённая, не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истёкшим сроком годности, в результате чего потерпевшая получила серьёзные осложнения, что привело к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству. Виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и с лишением права заниматься медицинской деятельностью», ― говорится в сообщении прокуроров.
Кроме того, с осуждённой взыскан материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшей в размере 5,8 миллиона тенге.
Приговор вступил в законную силу.
«Прокуратура города напоминает о важности обращения только к квалифицированным специалистам с соответствующей лицензией на проведение медицинских процедур», ― добавили в надзорном ведомстве.