Косметолог в Астане вводила клиентам просроченные филлеры

«Осуждённая, не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истёкшим сроком годности, в результате чего потерпевшая получила серьёзные осложнения, что привело к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству. Виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и с лишением права заниматься медицинской деятельностью», ― говорится в сообщении прокуроров.