В Россию из Казахстана экстрадировали лжеврача Никонова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Из Казахстана после двух лет бегов экстрадировали лжеврача Николая Никонова и его супругу, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК.
«Местонахождение обвиняемых было установлено на территории Казахстана, где они были задержаны. Фигуранты экстрадированы в столичный регион для производства следственных действий», — сказали в ведомстве.
О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, их объявили в розыск и заочно арестовали.
По данным следствия, в 2018—2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Но состояние ребенка только ухудшилось.
Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она также проводила сеансы массажа и получала деньги.