Суд принял решение снять арест с части счетов Блиновской для погашения долга

До этого, 30 августа, блогер частично признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. В тот же день Савеловский суд разрешил ей продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга. В конце сентября Блиновская обжаловала арест, а ее адвокат Наталья Сальникова заявила о невиновности своей подзащитной.