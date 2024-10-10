Суд принял решение снять арест с части счетов Блиновской для погашения долга

«Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», — зачитала вердикт судья.
Адвокаты блогера настаивали, что арест должен быть снят с условием, что деньги сразу переведут на счет налоговой инспекции.
Кроме того, был снят арест с разного имущества Блиновской на суммы 72 млн рублей, 34 млн рублей, 6 млн рублей, 56 млн рублей, 3 млн рублей, 12 млн рублей и 572 тыс. рублей и 3 млн рублей, сообщил корреспондент.
Ранее, 2 октября, сообщалось, что юристы Блиновской закрыли ее долг перед налоговой по НДФЛ на сумму более 320 млн рублей. Тогда же Мосгорсуд признал законным продление ареста ее имущества.
До этого, 30 августа, блогер частично признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. В тот же день Савеловский суд разрешил ей продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга. В конце сентября Блиновская обжаловала арест, а ее адвокат Наталья Сальникова заявила о невиновности своей подзащитной.
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