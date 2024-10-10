Силовики проверят «дружинников в балаклавах», патрулирующих Тюмень

«Я считаю, цели [»Русской общины«] очень хорошие, если это сохранение русских традиций, обычаев, ценностей, воспитание молодежи в традиционном духе, для того чтобы они действительно вернулись в состояние своих исторических, как говорится, корней. Чтобы русские начали рожать, чтобы русские перестали пить, чтобы русские, по сути своей, опять сплотились и стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, которое причисляет себя к русским», — заявил Алаудинов. Он отметил, что поддерживает движение, если оно будет придерживаться этих принципов и действовать в рамках закона.