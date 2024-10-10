В Москве арестовали бывшего зампрокурора НСО Александра Попелюха

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было основано в январе 2004 года. Его основная работа заключается в выплате компенсаций вкладчикам, включая индивидуальных предпринимателей и определенные категории юридических лиц, в случае наступления страхового случая в одном из банков-участников системы страхования вкладов.