В Москве арестовали бывшего зампрокурора НСО Александра Попелюха

В Москве арестован бывший зампрокурора НСО, а ныне замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Решение о заключении под стражу вынес Лефортовский суд Москвы. Информация об этом размещена на сайте Мосгорсуда.
Незадолго до ареста сотрудники ФСБ провели обыски в московском офисе АСБ.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было основано в январе 2004 года. Его основная работа заключается в выплате компенсаций вкладчикам, включая индивидуальных предпринимателей и определенные категории юридических лиц, в случае наступления страхового случая в одном из банков-участников системы страхования вкладов.