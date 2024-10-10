Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали бывшего зампрокурора НСО Александра Попелюха

Александр Попелюх работал в Новосибирске с 2013-го по 2015 гг.

В Москве арестован бывший зампрокурора НСО, а ныне замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.

Решение о заключении под стражу вынес Лефортовский суд Москвы. Информация об этом размещена на сайте Мосгорсуда.

Незадолго до ареста сотрудники ФСБ провели обыски в московском офисе АСБ.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было основано в январе 2004 года. Его основная работа заключается в выплате компенсаций вкладчикам, включая индивидуальных предпринимателей и определенные категории юридических лиц, в случае наступления страхового случая в одном из банков-участников системы страхования вкладов.