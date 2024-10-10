Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани автобус № 10 чуть не задавил ребенка и врезался в знак

В Казани автобус № 10 чуть не задавил маленького ребенка, выбежавшего на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Инцидент произошел 10 октября около 14:00 на ул. Кулахметова. По предварительным данным, мама отправила своего сына гулять с маленькой дочкой. Во время прогулки мальчик отвлекся. Тогда маленькая девочка выбежала на проезжую часть на красный сигнал светофора. Водитель автобуса увидел ребенка и резко повернул вправо. Девочка чуть не попала под колеса автобуса.

Общественный транспорт врезался в дорожный знак. У автобуса разбилось лобовое стекло. Сообщается, что пассажиры общественного транспорта не пострадали. Автобус отправили в гараж для ремонта.