В Казани автобус № 10 чуть не задавил ребенка и врезался в знак

Инцидент произошел 10 октября около 14:00 на ул. Кулахметова. По предварительным данным, мама отправила своего сына гулять с маленькой дочкой. Во время прогулки мальчик отвлекся. Тогда маленькая девочка выбежала на проезжую часть на красный сигнал светофора. Водитель автобуса увидел ребенка и резко повернул вправо. Девочка чуть не попала под колеса автобуса.