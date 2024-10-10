Против экс-начальник КУМИ Новочеркасска возбуждено уголовное дело

По данным агентства, сейчас праоохранительные органы проводят обыски в администрации Новочеркасска. Александр Косинов был увезен на допрос. Его подозревают в махинациях с продажей муниципальной земли по заниженной стоимости. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области инцидент «Ъ-Юг» не комментируют.