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Против экс-начальник КУМИ Новочеркасска возбуждено уголовное дело

Против бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Новочеркасска Александра Косинова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.

По данным агентства, сейчас праоохранительные органы проводят обыски в администрации Новочеркасска. Александр Косинов был увезен на допрос. Его подозревают в махинациях с продажей муниципальной земли по заниженной стоимости. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области инцидент «Ъ-Юг» не комментируют.

Господин Косинов стал начальником комитета по управлению муниципальным имуществом Новочеркасска в 2021 году. Ушел в отставку по собственному желанию. До этого с 2011 по 2019 годы он возглавлял городскую прокуратуру.