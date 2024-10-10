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В ИСАА МГУ проводят вакцинацию от кори

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Меры по недопущению распространения кори приняты в Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, там организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация студентов и преподавателей, которые не были привиты и не болели корью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Источник: Reuters

Ранее на сайте московского управления Роспотребнадзора появилась информация, что в ИСАА выявлен случай кори. В связи с этим занятия на факультете переведены на дистанционный режим до 18 октября.

«Уже проведено эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В ИСАА МГУ проведена дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью», — сообщили в пресс-службе.

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