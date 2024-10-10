В ИСАА МГУ проводят вакцинацию от кори

Ранее на сайте московского управления Роспотребнадзора появилась информация, что в ИСАА выявлен случай кори. В связи с этим занятия на факультете переведены на дистанционный режим до 18 октября.
«Уже проведено эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В ИСАА МГУ проведена дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью», — сообщили в пресс-службе.