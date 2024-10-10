В ИСАА МГУ проводят вакцинацию от кори

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Меры по недопущению распространения кори приняты в Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, там организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация студентов и преподавателей, которые не были привиты и не болели корью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.