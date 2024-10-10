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Opel опрокинулся и разбился у станции «Проспект Славы» в Петербурге

Пострадавшего водителя увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Источник: ГАИ по Петербургу и Ленобласти

Рано утром 10 октября у дома № 47Б на Витебском проспекте «Опель» наехал на препятствие, после чего легковушка резко опрокинулась. 32-летнему водителю вызвали скорую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

— Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, — добавили в ведомстве.

Стражи правопорядка начали разбираться в обстоятельствах серьезной аварии у железнодорожной станции «Проспект Славы». Пользуясь случаем, они в очередной раз призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, происшествие на 116-м километре КАД в Петродворцовом районе, которая произошла поздним вечером 9 октября, стала основанием для уголовного дела. В тот день на участке магистрали 21-летний водитель ехал на «Лексусе», но внезапно мужчина растерялся и потерял управление, из-за чего врезался в отбойник. К сожалению, в ДТП погибла его 16-летняя пассажирка. Про молодого человека известно, что водительские права он получил всего несколько дней назад.