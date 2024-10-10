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Пропавшего в Алматы директора Lenovo нашли мертвым

Пресс-служба ДП Алматинской области прокомментировала Zakon.kz смерть пропавшего директора Lenovo по взаимодействию с госорганами Ермека Жакипжанова, сообщает Zakon.kz.

Мужчина не выходил на связь с утра 9 октября.

«10 октября на окраине п. Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп 42-летнего мужчины, без вести пропавшего в Алматы днем ранее. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по горячим следам установлен, задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления.