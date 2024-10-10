Пропавшего в Алматы директора Lenovo нашли мертвым

«10 октября на окраине п. Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп 42-летнего мужчины, без вести пропавшего в Алматы днем ранее. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции.