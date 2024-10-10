«А если бы в машине ребенок умирал?»: Трое мужчин избили водителя реанимобиля за то, что проехал по «чужой дороге»

— Трехэтажный мат. Даже вспоминать не хочу, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону» 43-летний Денис. — Говорили, что я сломал шлагбаум, что это их дорога, что они ее за свои деньги строили, никто не должен по ней ездить. Обратил внимание, что все мужчина были не совсем трезвые. Какой-то праздник отмечали с шашлыками и кальяном.