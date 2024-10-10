«А если бы в машине ребенок умирал?»: Трое мужчин избили водителя реанимобиля за то, что проехал по «чужой дороге»

В Ростове, неподалеку от микрорайона «Суворовский» произошло ЧП. Трое мужчин с кулаками напали на водителя реанимобиля Перинатального центра.
«НАВЕРНОЕ, ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ».
В тот день мужчина, много лет проработавший в медучреждении, дежурил. Поступил очередной вызов. Нужно было срочно везти врача к семье с маленьким ребенком. Шофер вовремя доставил медика по нужному адресу и поехал обратно в больницу — его дежурство было в самом разгаре.
Но по дороге с ним произошло неожиданное. На улочке в частном секторе вдруг появился шлагбаум. Правда, в тот день он был уже кем-то сломан. И, видимо, вместо него, на проезжей части выстроились в ряд трое хмурых мужчин.
Водитель на реанимобиле, за годы работы до такого привык помогать и спасать, что первая мысль у него была такая: «Наверное, им нужна помощь».
Шофер притормозил и уже хотел выйти из машины. Но троица действовала на опережение.
ВЫВОЛОКЛИ НА ДОРОГУ И СТАЛИ ИЗБИВАТЬ.
Мужчины сами просто выволокли растерявшегося сотрудника Перинатального центра на дорогу и стали избивать. Водителя схватили за голову, ударили ею о капот реанимобиля. Поначалу шофер не понял, чем заслужил такое. Но налетчики ему объяснили, что по улице никому, кроме местных, ездить нельзя. Тем более — таким машинам, как реанимобиль.
— Ты проехал по чужой дороге. Весь асфальт нам испортишь, — орали мужчины.
Сегодня водитель на больничном. У него — сотрясение мозга и ушибы. За шестилетний стаж работы в больнице Денис впервые оказался в такой ситуации.
— Трехэтажный мат. Даже вспоминать не хочу, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону» 43-летний Денис. — Говорили, что я сломал шлагбаум, что это их дорога, что они ее за свои деньги строили, никто не должен по ней ездить. Обратил внимание, что все мужчина были не совсем трезвые. Какой-то праздник отмечали с шашлыками и кальяном.
Я сумел вырваться и забраться в машину через пассажирское сиденье. А если бы у меня в машине ребенок умирал? Вы же понимаете, что в нашей работе секунды играют роль.
ЗАЯВЛЕНИЕ УЖЕ В ПОЛИЦИИ.
Оказывается, какое-то время назад жители частного сектора скинулись и уложили асфальт на проезжей части. Сочтя, что теперь дорога — их собственность, установили шлагбаум.
Скорее всего, эту преграду не восприняли всерьез другие жители Октябрьского микрорайона. Именно поэтому шлагбаум и оказался сломан. А «собственники» дороги, вероятно, решили с помощью кулаков донести до водителей, что на этой улице чужакам не рады.
Пострадавший водитель, который всегда вовремя успевал доставить из Ростова мамочек и малышей даже в московские клиники, не согласился с мнением хулиганов.
Как рассказали в Перинатальном центре, в полицию уже подано заявление об избиении.
— Никто не имеет право так поступать с водителям «скорых», реанимобилей и со всеми остальными участниками дорожного движения, — сказали в больнице.