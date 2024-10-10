«Я стрелял»: Обвиняемый в убийстве певца Игоря Талькова впервые за 30 лет раскололся на допросе

Следователи спустя 33 года, наконец, допросили обвиняемого в убийстве рок-певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Напомним, что все произошло во время концерта в Петербурге в «Юбилейном». Шляфман в тот момент был директором Игоря Талькова. К нему подошел бойфренд певицы Азизы Игорь Малахов, который попросил поменять время выступления артистов. Из-за этого у них завязалась ссора, услышав которую прибежал и Тальков. В какой-то момент Малахов достал свой револьвер и начал стрелять. Две пули ни в кого не попали. Пистолет из рук Малахова в итоге выбили. Оружие, по версии следствия, поднял Шляфман. Тут и прозвучал роковой выстрел. Пуля попала Талькову прямо в сердце.
Во время первых допросов Шляфман утверждал, что не стрелял. По его словам, Талькова убил именно Малахов. Однако следствие считает, что в пылу потасовки именно Шляфман случайно выстрелил в певца.
Сам же Шляфман после первых допросов скрылся в Израиле, что осложняло ход расследования. Однако сейчас суд по делу об убийстве певца уже в самом разгаре. И петербургские следователи смогли допросить Шляфмана, приехав к нему в Израиль. В этом нашим силовикам помогли зарубежные коллеги. О допросе Шляфмана ГСУ СКР по Петербурге объявило официально. Однако все детали разговора с бывшим директором певца следствие держит в секрете. Тем не менее, SPB.KP.RU удалось узнать, что именно рассказал беглый обвиняемый.
— После того, как мы показали ему экспертизу, согласно которой на его рукаве были найдены следы пороха, Шляфман все-таки признал: возможно, я выстрелил, но не в Талькова, а в вверх, в Талькова я не попал", — рассказал источник SPB.KP.RU. — То есть, факт выстрела он теперь все же признал, но свою вину отрицает. Его защитная версия состоит в том, что убил Талькова именно Малахов, а не он.
Также во время допроса Шляфман продолжал настаивать на том, что он левша, а не правша, а выстрел производился с правой руки (на этом рукаве были найдены следы пороха). Однако следователи считают, что в данном случае это не имеет значения. Шляфану не вменяют подготовку и умышленное убийство Талькова. Также силовики считают, что если суд признает его виновным, то шанс на его экстрадицию из Израиля все же есть.
Что касается, Игоря Малахова, то он уже давно умер.