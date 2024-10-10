«Я стрелял»: Обвиняемый в убийстве певца Игоря Талькова впервые за 30 лет раскололся на допросе

— После того, как мы показали ему экспертизу, согласно которой на его рукаве были найдены следы пороха, Шляфман все-таки признал: возможно, я выстрелил, но не в Талькова, а в вверх, в Талькова я не попал", — рассказал источник SPB.KP.RU. — То есть, факт выстрела он теперь все же признал, но свою вину отрицает. Его защитная версия состоит в том, что убил Талькова именно Малахов, а не он.