Семья из Кудрово пострадала в перевернувшемся автобусе в Турции. Ребенок вернулся домой с переломом

Автобус с 14 российскими туристами перевернулся около трех часов ночи 8 октября в городе Фетхие. Водитель вез пассажиров в аэропорт, когда не справился с управлением. Туристам пришлось выбираться из заблокированного транспорта через люк. После бо́льшая часть из них улетела рейсом TK 3986 Даламан — Санкт-Петербург в 7:30 утра. По прилете за медицинской помощью обратились как минимум двое пострадавших. еще трое были госпитализированы с места ДТП в Турции.