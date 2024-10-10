Семья из Кудрово пострадала в перевернувшемся автобусе в Турции. Ребенок вернулся домой с переломом

За медицинской помощью россияне обратились по прилете домой.
Как сообщил 47news 10 октября, накануне врачи осмотрели восьмилетнюю школьницу из Кудрово, пострадавшую при опрокидывании автобуса. У девочки диагностировали ушиб и перелом пальца на руке.
Как рассказала ее мать, девочка чувствует себя хорошо, несмотря на травмы. Также с семьей на отдых ездил двухлетний ребенок, во время ДТП он не пострадал. Сама женщина пожаловалась на сильные боли в спине.
«На месте ДТП нас осмотрели, было понятно, что у дочери перелом пальца, предложили поехать в госпиталь, но мы отказались. Решили обратиться дома», — рассказала собеседница издания.
Автобус с 14 российскими туристами перевернулся около трех часов ночи 8 октября в городе Фетхие. Водитель вез пассажиров в аэропорт, когда не справился с управлением. Туристам пришлось выбираться из заблокированного транспорта через люк. После бо́льшая часть из них улетела рейсом TK 3986 Даламан — Санкт-Петербург в 7:30 утра. По прилете за медицинской помощью обратились как минимум двое пострадавших. еще трое были госпитализированы с места ДТП в Турции.