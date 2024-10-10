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Пьяная могилевчанка на Mazda столкнулась сразу с тремя машинами на дороге

В Могилеве пьяная женщина врезалась в три другие машины
Источник: Комсомольская правда

Пьяная женщина совершила ДТП с тремя автомобилями, рассказали в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могоблисполкома.

В милицию обратились очевидцы, сообщившие, что пьяная водитель на «Мазде» зацепила во время движения сразу три машины.

Прибывшие инспекторы ДПС задержали 54-летнюю могилевчанку. Медосвидетельствование показало 1,8 промилле в выдыхаемом воздухе виновницы.

За пьяное вождение жительнице Могилева грозит штраф до 200 базовых величин (до 8000 белорусских рублей в октябре 2024-го), а также лишение водительских прав на пять лет.

Тем временем КГК выявил дорожные знаки в Гродненской области, на установку которых потратили в 25 раз больше необходимого.

А еще доллар стал дороже 3,3 рубля в Беларуси.