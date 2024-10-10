Антикор обратился к казахстанцам с очередным предупреждением

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, мошенники продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора.
«Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан».
Напомним, неделю назад в Антикоре уже предупреждали граждан о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства. Аналогичные случаи, по информации Агентства, происходили и в августе.