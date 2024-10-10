Пожар на нефтебазе в Феодосии — ученый оценил риски для экологии

«В бензине сера содержится в очень маленьких количествах: где-то 10 мг на килограмм. В топливе для дизельных двигателей серы уже больше: до 50 мг на литр в зависимости от марки. В нефти серы содержится много. Когда сера сгорает, получается тот самый диоксид серы, которым окуривают книги в библиотеках, чтобы не разводилась плесень, винные бочки для остановки брожения. Если его не много, то ничего страшного в этом нет».