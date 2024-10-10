Пожар на нефтебазе в Феодосии — ученый оценил риски для экологии

Специалисты Роспотребнадзора в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг горящей нефтебазы. По состоянию на 9 октября были взяты 3888 проб, загрязнений выявлено не было. При этом ранее в зоне ЧС фиксировали небольшое превышение в воздухе диоксида серы.
«В бензине сера содержится в очень маленьких количествах: где-то 10 мг на килограмм. В топливе для дизельных двигателей серы уже больше: до 50 мг на литр в зависимости от марки. В нефти серы содержится много. Когда сера сгорает, получается тот самый диоксид серы, которым окуривают книги в библиотеках, чтобы не разводилась плесень, винные бочки для остановки брожения. Если его не много, то ничего страшного в этом нет».
Также при горении выделяются продукты неполного сгорания органического топлива, в частности, бензапирен, имеющий неприятные канцерогенные свойства. Его концентрацию тоже отслеживают, убежден ученый.
«С ним пока все нормально. Не доверять повода нет, ни один специалист не возьмет на себя ответственность что-то скрывать или недоговаривать», — сказал гость эфира.
Существуют и другие продукты сгорания, оценивать концентрацию которых Роспотребназор не может в связи с отсутствием соответствующих нормативов. Однако, по словам ученого, чаще всего они содержатся в твердых частицах сажи, неспособны вырваться наружу и любые риски будут нивелировать осадки.
«Дожди и облачность способствуют удалению из воздуха всех видов аэрозольных частиц. Но, конечно, Роспотребнадзор должен следить за последствиями этого выброса, и не только в Феодосии», — считает Работягов.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.