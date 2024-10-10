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В Центре матери и ребенка в Кишиневе скончался восьмимесячный малыш: Родители обвиняют врачей — в больнице начали внутреннее расследование

Причину смерти ребенка предстоит установить путем проведения судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Соцсети

В Молдове восьмимесячный ребенок умер через три дня после операции в столичном Центре матери и ребенка.

Родители обвиняют врачей в халатности, заявив, что те спали, когда нужно было его спасать.

— В учреждении начато служебное расследование для установления всех обстоятельств дела, в том числе действий или бездействия медицинского персонала, — рассказал «КП» в Молдове пресс-секретарь Центра матери и ребенка Максим Казаку. — Что касается точных причин смерти, то их предстоит установить путем проведения судебно-медицинской экспертизы в Центре судебно-медицинской экспертизы. Результаты экспертизы доводятся до сведения законных представителей.

Больница начала внутреннее расследование.

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