В Центре матери и ребенка в Кишиневе скончался восьмимесячный малыш: Родители обвиняют врачей — в больнице начали внутреннее расследование

— В учреждении начато служебное расследование для установления всех обстоятельств дела, в том числе действий или бездействия медицинского персонала, — рассказал «КП» в Молдове пресс-секретарь Центра матери и ребенка Максим Казаку. — Что касается точных причин смерти, то их предстоит установить путем проведения судебно-медицинской экспертизы в Центре судебно-медицинской экспертизы. Результаты экспертизы доводятся до сведения законных представителей.