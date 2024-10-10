Юлию Логинову освободили из СИЗО по делу о торговле детьми

«Меру пресечения в отношении Логиновой Юлии Юрьевны изменить, избрать обвиняемой запрет определенных действий, освободить в зале суда», — огласила постановление судья Анна Чайковская.
Ходатайство о смягчении меры обвиняемой в районный суд подал представитель следствия, само заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме. Всего по делу проходят 13 фигурантов, среди которых три многодетных матери, няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель, врач-гастроэнтеролог одной из частных клиник и экс-начальник миграционного пункта из Алтайского края, продавшая, по версии следствия, внучку одной из 3 многодетных матерей. В одно производство объединены 10 уголовных дел.
Вместе с тем суд установил в отношении обвиняемой стандартные запреты: не покидать без разрешения следователя жилое помещение, не использовать мобильную и интернет связь, не отправлять почтовые и смс-сообщения, не общаться со свидетелями и иными участниками, не получать посылки и бандероли.
Об уголовном деле.
По данным следствия, в 2018—2019 годах Логинова с сообщницей Патокой организовывали приюты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не желавших оставлять детей. По версии следствия, обвиняемые организовывали им роды, обеспечивали питание, лекарства и медицинские услуги. После рождения детей женщины забирали их и по подложным документам регистрировали как своих. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей. При этом имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия.
В настоящее время результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи Патоки усыновила и удочерила Логинова. Кроме того, майору полиции Душкиной за продажу внучки дополнительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего ребенка с применением насилия в совершение особо тяжкого преступления). Как следует из материалов дела, Душкина, занимая должность начальника миграционного пункта отдела полиции «Белокурихинский» Алтайского края, вместе с Логиновой, Патокой и другими фигурантами занимались незаконным оборотом новорожденных детей в нарушение установленного на территории РФ порядка усыновления. Следователи также предъявили обвинение многодетной матери из подмосковного Чехова Наталье Тараненко, которой избрали запрет определенных действий. Устанавливается причастность к торговле своими детьми еще ряда женщин, отмечали ранее в правоохранительных органах.
Почти все фигуранты, включая многодетных матерей, которые приобрели за деньги новорожденных, признали свою вину и сотрудничают со следствием. Им грозит до 15 лет лишения свободы.