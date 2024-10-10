Юлию Логинову освободили из СИЗО по делу о торговле детьми

По данным следствия, в 2018—2019 годах Логинова с сообщницей Патокой организовывали приюты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не желавших оставлять детей. По версии следствия, обвиняемые организовывали им роды, обеспечивали питание, лекарства и медицинские услуги. После рождения детей женщины забирали их и по подложным документам регистрировали как своих. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей. При этом имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия.