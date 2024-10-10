В Чечне завели дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя

В сентябре СМИ опубликовали скрины и видео из социальных сетей Жабраилова, в которых он оскорблял религиозные чувства христиан. На этой неделе министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев сообщил, что учитель уволен из системы образования и задержан правоохранительными органами. Позже местный телеканал опубликовал видео с извинениями Жабраилова перед православными христианами за свои высказывания.