В Чечне завели дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый с декабря 2021 года публиковал в интернете информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания. «В настоящее время в рамках расследования по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая экспертиза», — добавили в ведомстве.
В сентябре СМИ опубликовали скрины и видео из социальных сетей Жабраилова, в которых он оскорблял религиозные чувства христиан. На этой неделе министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев сообщил, что учитель уволен из системы образования и задержан правоохранительными органами. Позже местный телеканал опубликовал видео с извинениями Жабраилова перед православными христианами за свои высказывания.