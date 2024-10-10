В Батайске водитель иномарки сбил пешехода

В Ростовской области водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону. Происшествие случилось 10 октября около 12:45 в Батайске.
По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель «Рено» двигался по улице Тельмана. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу пешеходу. Водитель не успел затормозить перед «зеброй».
— В результате ДТП пешеход получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность пешехода устанавливается, — говорится в сообщении ведомства.