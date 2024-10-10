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В Батайске водитель иномарки сбил пешехода

В Батайске водитель «Рено» сбил неустановленного пешехода
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону. Происшествие случилось 10 октября около 12:45 в Батайске.

По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель «Рено» двигался по улице Тельмана. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу пешеходу. Водитель не успел затормозить перед «зеброй».

— В результате ДТП пешеход получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность пешехода устанавливается, — говорится в сообщении ведомства.